Любимов вместе с женой проголосовал в лицее №4

При входе им измерили температуру, выдали средства защиты и одноразовые ручки.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов проголосовал на выборах в облдуму. Он посетил избирательный участок №1025 в лицее №4.

В воскресенье, 13 сентября, глава региона вместе с женой Оксаной прибыли на избирательный участок около 11:00.

При входе им измерили температуру, выдали средства защиты и одноразовые ручки. Супруги опустили бюллетени в урны, затем губернатор обратился к журналистам и всем присутсвующим.

«Приходите на выборы и голосуйте», — сказал губернатор.

Напомним, выборы проходят 11 по 13 сентября. Голосование продлили на несколько дней, чтобы условиях пандемии не допустить массовых скоплений людей на избирательных участках.