К 12:00 явка избирателей в Рязанской области составила почти 25%

В областном центре открылись 1009 участка.

К 12:00 явка избирателей в Рязанской области составила 24.59%, сообщил региональный Клуб избирателей.

Напомним, в воскресенье, 13 сентября, в Рязанской области начался единый день голосования. В областном центре открылись 1009 участка.

Они будут работать до 20:00, после чего начнется подсчет голосов. В Рязанскую облдуму выберут 40 депутатов областной думы. Половина получит мандаты по партийным спискам, другая половина — по округам.