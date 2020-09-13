К 12:00 явка избирателей в Рязанской области составила почти 25%
В областном центре открылись 1009 участка.
К 12:00 явка избирателей в Рязанской области составила 24.59%, сообщил региональный Клуб избирателей.
Напомним, в воскресенье, 13 сентября, в Рязанской области начался единый день голосования. В областном центре открылись 1009 участка.
Они будут работать до 20:00, после чего начнется подсчет голосов. В Рязанскую облдуму выберут 40 депутатов областной думы. Половина получит мандаты по партийным спискам, другая половина — по округам.