Житель Горрощи угрожал зарезать супругу на глазах у детей

Возбуждено уголовное дело.

Житель Горрощи угрожал зарезать супругу на глазах у детей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина, решив, что недостаточно выпил, стал требовать у жены деньги на покупку алкоголя. Женщина отказала ему.

Злоумышленник взял на кухне нож и направился в комнату к супруге, где также находились дети. Приставив нож к лицу женщины, рязанец пригрозил, что расправится с ней, если она не даст ему деньги. Дети испугалась и начали кричать, потерпевшая в этот момент позвонила в полицию.

Сотрудники успокоили дебошира. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119.