В Рязанской области вновь выросло число заболевших коронавирусом

Всего в регионе зафиксировано 7 523 случая заражения.

За сутки еще у 33 рязанцев выявили коронавирус. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщил столичный оперштаб.

Всего в регионе зафиксировано 7 523 случая заражения, выздоровели 4 6458 рязанцев, умерли 47 человек.

Еще 29 положительных тестов находится на подтверждении.

В России за сутки выявили 5428 заболевших коронавирусом, общее число выросло до 1 057 362.

Напомним, в пятницу, 11 сентября, сообщалось, что за сутки 31 рязанец заболел коронавирусом.