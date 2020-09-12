В России проведут конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея

Заявки принимаются до 19 октября.

В России проведут конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея на Красной площади. Об этом сообщается на сайте союза архитекторов России

Целью конкурса является «создание банка идей по реиспользованию мавзолея».

Заявки принимаются до 19 октября.

Участникам конкурса предложили разработать фор-эскиз проекта реиспользования мавзолея в качестве музея, посвященного его проектированию и строительству. Отмечается, что приветствуются и другие идеи реиспользования мавзолея.

Победители конкурса будут объявлены 13 ноября.