В Песочне машина сбила девушку с ребенком

Они получили травмы.

В Песочне машина сбила девушку с ребенком, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в субботу, 12 сентября примерно 14:40 на улице Тимуровцев.

Автомобиль KIA Sportage, под управлением женщины 36-летней женщины, столкнулся с Chevrolet Spark. После Chevrolet сбил пешеходов — 31-летннюю девушку и ее четырехлетнюю дочь.

Также отмечается, что пострадавшие переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате мать и ребенок обращались за медпомощью.