В аварии с врезавшейся в столб «Тойотой» в Горроще пострадала девушка

Пострадавшую доставили в больницу.

В аварии с врезавшейся в столб «Тойотой» в Горроще пострадала 22-летняя девушка, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в 19:25 в пятницу, 11 сентября, на улице Братиславской рядом с домом №10. 24-летний рязанец на Toyota Crown не справился с управлением и врезался в столб.

Пострадавшую девушку доставили в больницу.

Полицейские начали проверку после аварии.

Ранее было опубликовано видео с места.