Ушел из жизни старейший сотрудник Рязанского кремля

Он проработал в Рязанском кремле 54 года.

В субботу, 11 сентября на 81-м году жизни скончался старейший сотрудник Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Владимир Ерошин. Об этом сообщили в группе Музей-заповедник «Рязанский кремль».

Владимир Ерошин проработал в Рязанском кремле 54 года.

С 1965 по 2003 годы он был заведующим отделом природы, с 2003 по 2012 годы — старшим научным сотрудником и до 2019 года — лаборантом.

Также старейший сотрудник был автором и создателем экспозиции «Человек и природа», таксидермистом, охотником, знатоком Рязанского края.