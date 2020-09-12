Ученые создали самое эффективное против коронавируса средство

Его открыли ученые из Вашингтонского университета.

Белковые соединения, которые защищают организм человека от коронавирусной инфекции, открыли ученые из Вашингтонского университета, передает «Лента. ру»

Благодаря компьютерному моделированию специалисты определили структуру молекул, которые в состоянии защитить клетки организма от COVID-19. Ученые получили около двух миллионов соединений-кандидатов. Еще 118 тыс. удалось воспроизвести с нуля.

Белок LCB1 оказался самым эффективным средством. Специалисты поняли это, изучив его защитные свойства. Он в шесть раз смог превзойти наиболее известные средства, которые нейтрализуют коронавирусную инфекцию. Ученые из Соединенных Штатов уже начали испытания на грызунах.