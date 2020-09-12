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Видео: ученые создали маску для определения симптомов коронавируса
Стоимость новинки составляет чуть более 36 долларов.

Сингапурские ученые разработали маску, способную самостоятельно определить симптомы, которые свидетельствуют об инфицировании коронавирусом, передает РБК.

В маску встроены специальные датчики, собирающие информацию о жизненных показателях — пульсе, температуре теле, давлении и уровне кислорода. С интервалом в полчаса данные передаются на мобильное устройство, чтобы состояние человека могли оценить врачи.

Разработчики рассказали, что чипы покрыты специальным чувствительным и влагоустойчивым материалом. Стоимость новинки составляет чуть более 36 долларов, а при массовом производстве она может снизиться более, чем в два раза.