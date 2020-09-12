Телекомпании «Край Рязанский» исполнилось 20 лет
В свой день рождения канал выпустил проект «Программа передач».
Телекомпании «Край Рязанский» исполнилось 20 лет. ИА РЗН. Инфо поздравляет коллег с круглой датой, желает высоких просмотров, неравнодушного зрителя, и еще 20 лет бесперебойного сигнала.
В свой день рождения канал выпустил проект «Программа передач», в которой рассказал, как менялось региональное телевидение и его зритель.
Десять серий проекта можно посмотреть в эфире ТКР в субботу, 12 сентября.
Также доступна версия программы на