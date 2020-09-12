Рязанская скорая помогла инвалиду-колясочнику

Рязанке нужно было попасть в больницу.

Рязанская скорая помогла инвалиду-колясочнику, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Рязанке нужно было попасть в больницу для стационарного лечения. Самостоятельно попасть в медучреждение для нее проблема.

«Я вызвала скорую помощь для транспортировки. Ко мне приехала фельдшер Татьяна Машкова. Она помогла собраться, сесть в коляску, заехать в лифт, спуститься с крыльца, попасть в машину. Все это время беседовала со мной, успокаивала. Очень вежливый и тактичный человек. Спасибо за доброе внимательное отношение», — сказала женщина.