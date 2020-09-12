Прокуратура проверила обвалившуюся дорогу в Сапожковском районе

Проверка выявила нарушения ГОСТ.

Прокуратура проверила обвалившуюся дорогу в Сапожковском районе, сообщил сайт надзорного органа.

Проверка выявила нарушения ГОСТ. Они создают «угрозу безопасности участников дорожного движения, в том числе несовершеннолетних».

Прокуратура в адрес директора ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области» внесла представление, которое находится на рассмотрении.

Напомним, в Сапожковском районе на школьном маршруте обвалилась дорога. Участок находится перед селом Морозовы Борки. Местные жители выразили опасение за детей, которых возят в школу по этому маршруту.