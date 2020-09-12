При столкновении «Тойоты» и «Рено» под Рязанью пострадали двое

В результате ДТП в больницу обратились водитель и пассажир Renault.

В пятницу, 11 сентября, в селе Городище Рыбновского района произошло ДТП, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

40-летний мужчина за рулем Renault Logan при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с движущимся в попутном направлении Тойота LAND CRUISER, за рулем которого был 45-летний водитель.

В результате ДТП в больницу обратились водитель и пассажир Renault.