Первые партии вакцины от коронавируса начали поставлять в регионы

Вакцину намерены доставить до 14 сентября.

Первые партии вакцины от коронавируса начали поставлять в регионы. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

В числе первых вакцину получит Ленинградская область, подчеркнул министр.

Вакцину намерены доставить до 14 сентября.

Ранее Мурашко заявил, препарат создавали в том числе с помощью добровольных пожертвований.

О регистрации первой в России вакцины от коронавируса стало известно в начале августа.

Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса.