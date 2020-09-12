Первые партии вакцины от коронавируса начали поставлять в регионы
Вакцину намерены доставить до 14 сентября.
Первые партии вакцины от коронавируса начали поставлять в регионы. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет
В числе первых вакцину получит Ленинградская область, подчеркнул министр.
Вакцину намерены доставить до 14 сентября.
Ранее Мурашко заявил, препарат создавали в том числе с помощью добровольных пожертвований.
О регистрации первой в России вакцины от коронавируса стало известно в начале августа.
Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса.