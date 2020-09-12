Кофе признали опасным «сжигателем жиров»

По словам медика, если пить кофе в умеренных количествах, то он все-таки может помочь сбросить вес

Диетолог Маргарита Королева заявила, что кофе — опасный «сжигатель жира» при похудении. Об этом пишет РИА Новости.

Желающие похудеть используют напиток из-за содержания в нем кофеина, который бодрит и ускоряет сокращение сердечной мышцы, что требует сжигания большего количества калорий.

По словам медика, если пить кофе в умеренных количествах, то он все-таки может помочь сбросить вес. Однако его следует употреблять без добавок.