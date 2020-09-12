ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества с картами

Кроме того, злоумышленники распространили в сети номера телефонов клиентов и их банковских карт.

Центральный банк России предупредил другие кредитные организации о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получить информацию о клиентах, в том числе, об остатках на их счетах. Об этом информирует РБК .

Вычислить это впервые удалось тогда, когда один из регуляторов сообщил о резком увеличении числа звонков своим клиентам от мошенников, которым была известна точная сумма денежных средств на их счетах.

Как выяснилось, преступники производили телефонные звонки в систему IVR (интерактивное голосовое меню), подменяя номера клиентов. При звонке с номера клиента они запрашивали у системы информацию по остаткам средств на картах, для этого они вводили последние четыре цифры номеров этих банковских карт.

В дальнейшем мошенники звонили потенциальным жертвам, представляясь работниками банка, в качестве «доказательства» они сообщали сведения об остатках денежных средств на их счетах.

Кроме того, злоумышленники распространили в сети номера телефонов клиентов и их банковских карт. В Центробанке предполагают, что преступники могли их получить из клиентской базы Joom, которая ранее оказалась в открытом доступе.