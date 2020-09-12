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«Автодор» намерен построить новую федеральную трассу, проходящую через Рязань
Сроки строительства новой трассы и объемы финансирования пока не определены.

«Автодор» намерен построить новую федеральную трассу, проходящую через Рязань. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу госкомпании Вячеслава Петушенко.

Предполагается, что скорость движение на трассе по так называемому Золотому кольцу будет 110 км/ч.

В основном проект подразумевает реконструкцию уже существующих участков Р-132 (Ярославль — Кострома — Иваново — Владимир — Гусь Хрустальный — Рязань — Михайлов — Тула — Калуга — Вязьма — Ржев — Тверь — Углич — Ярославль), но также включает и новое строительство. В частности, как следует из презентации «Автодора», будет построена дорога от Твери до Ярославля. Общая протяженность трассы составит 1515 км.

Сроки строительства новой трассы и объемы финансирования пока не определены.