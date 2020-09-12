Адвокат Пашаев сам навязал услуги за 11 миллионов Ефремову — СМИ

Юрист получил деньги еще до начала суда.

Адвокат Эльман Пашаев сам навязал свои услуги актеру Михаилу Ефремову, пообещав ему за 11 млн руб. добиться мягкого наказания за ДТП. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении актера.

Отмечается, что юрист получил деньги еще до начала суда. Пашаев обещал Ефремову минимальное наказание.

Как сообщили в ОНК, Ефремов остался недоволен работой Пашаева.

Пашаев сообщил, что защищал Ефремова бесплатно и заранее его предупредил, что суд первой инстанции назначит ему 7-8 лет колонии. Но, по словам Пашаева, он смог бы развалить это дело в Верховном суде. Адвокат уже обжаловал приговор, в своей жалобе он просить его отменить.

В течение ближайших дней Пашаев обещает подать развернутую жалобу. При этом Ефремов заявил, что Пашаев ни в коем случае не будет предоставлять его интересы в апелляции.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что Пашаев вернул значительную часть из уплаченных ему денег семье Ефремова.

Напомним, Минюст России намерен внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева.

Также в ведомстве предложили возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского, представляющего интересы семьи рязанца Сергея Захарова, погибшего после ДТП с Михаилом Ефремовым.