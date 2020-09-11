Житель Ряжска едва не зарезал пенсионерку-собутыльницу

Возбуждено уголовное дело.

Житель Ряжска едва не зарезал пенсионерку-собутыльницу, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В гости к 69-летней женщине пришел ее знакомый. Они выпивали, но спиртное закончилось.

58-летний мужчина намекнул хозяйке, что теперь ее очередь покупать напитки. Но пенсионерка отказалась.

Местному жителю не понравилось поведение женщины, тогда злоумышленник взял кухонный нож и сказал пенсионерке, что расправится с ней. Потерпевшая испугалась и позвонила в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК.