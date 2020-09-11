Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пт, 11
11°
Сб, 12
16°
Вс, 13
18°
ЦБ USD 74.89 -0.64 12/09
ЦБ EUR 88.68 -0.62 12/09
Нал. USD 74.67 / 76.5 13:16
Нал. EUR 88.5 / 89.22 13:16
Новости
Коронавирус
Публикации
Рязанские «Теплосети» стали участником пилотного проекта по автоматиза...
В пилотном проекте участвуют четыре ЦТП — объекта МУП «...
9 сентября 2020 17:14
3 302
Партия «Новые люди» обогнала конкурентов и презентовала «Новую Оку»
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, на предстоящих выбора...
7 сентября 10:50
7 686
Почему нужно голосовать за «Партию роста»
Председатель «Партии роста» Борис Титов рассказал, поче...
7 сентября 09:34
6 774
Нежидкие инвестиции. Возможный концессионер рязанского «Водоканала» по...
Одно из крупнейших муниципальных предприятий Рязани «Во...
3 сентября 18:47
13 529
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Житель Ряжска едва не зарезал пенсионерку-собутыльницу
Возбуждено уголовное дело.

Житель Ряжска едва не зарезал пенсионерку-собутыльницу, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В гости к 69-летней женщине пришел ее знакомый. Они выпивали, но спиртное закончилось.

58-летний мужчина намекнул хозяйке, что теперь ее очередь покупать напитки. Но пенсионерка отказалась.

Местному жителю не понравилось поведение женщины, тогда злоумышленник взял кухонный нож и сказал пенсионерке, что расправится с ней. Потерпевшая испугалась и позвонила в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК.