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Женщина рассказала об инциденте на теплоходе, который сел на мель в Рязанской области
По ее словам, туристов не оповещали о произошедшем.

Жительница Костромы Елена Шестакова рассказала в соцсети «ВКонтакте» об инциденте на теплоходе, который сел на мель в Рязанской области.

Женщина отметила, что теплоход вышел из Мурома в 7 вечера. Директор круиза по радио сообщил, что судно будет двигаться очень тихо, так как воды в Оке мало, дождей давно не было.

«Вдруг наш корабль встал посреди реки. Замер на месте. И медленно начал поворачиваться носом к берегу, освещая прожекторами прибрежные кусты. В носовую часть теплохода бросились три матроса и со страшной скоростью, с шумом и грохотом, начали опускать якорь. Потом спустили флаг, а на его место подняли черный шар — знак того, что теплоход встал на якорь», — поделилась Шестакова.

По ее словам, туристов не оповещали о произошедшем. Из-за этого на борту паниковали люди.

Позже директор круиза заявил, что остановка произошла из-за «двигающейся на встречу баржи». Утром теплоход стоял на месте. Туристам на собрании объявили, что у теплохода сломалась подводная часть руля, и он теперь полностью неуправляем.

Водолаза на судне нет. Вызвали из Мурома два буксира. Они придут только в четыре часа дня, подцепят нас и потащат в Муром. А оттуда на автобусах нас доставят в Москву. Народ, конечно, заорал и завозмущался. А что толку? Утешали нас только тем, что часть денег вернут, а иногородних поселят в хорошем столичном отеле на два с половиной дня", — говорится в сообщении. После этого, по словам женщины, матросы большого буксира закрепили на носу теплохода два троса, а маленький буксировщик-толкач встал сзади, чтобы подталкивать судно.

«В половине девятого вечера мы отправились в Москву на автобусах, а наш теплоход — на какую-то верфь, на устранение поломки», — добавила женщина.

Ранее сообщалось, что теплоход «Бородино», на борту которого был 131 человек, сел на мель на реке Ока в Касимовском районе Рязанской области. По предварительным данным, пострадавших нет, а судно не получило повреждения.