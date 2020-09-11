За неделю в Рязани подешевели яблоки и морковь

Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

За неделю, с 1 по 7 сентября, в Рязани на 11%подешевели яблоки. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

За это время цены снизились на:

морковь — на 7,6%;

картофель — на 3,9%;

репчатый лук — на 2,2%;

свинину (кроме бескостного мяса) — на 2,1%;

помидоры — на 1,3,%;

соль — на 1,3%;

сыры сычужные твердые и мягкие — на 1,2%.

Подорожали колбаса вареная, макароны, сахар-песок, яйца куриные, масло подсолнечное, чай черный байховый.