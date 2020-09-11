Врач рассказал, при каких болезнях нельзя делать прививку от COVID-19
Медик также напомнил, что все вопросы, связанные с вакцинацией, должен решать лечащий врач.
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, при каких болезнях противопоказана вакцинация от коронавируса. Об этом
По словам врача, прививку от COVID-19 нельзя делать при онкологии.
Помимо онкологии, вакцинация противопоказана людям с воспалительными, аутоиммунными заболеваниями, красной волчанкой, а также системными заболеваниями крови.