В Ухоловском районе отремонтировали дорогу

Работы выполнили в срок.

В Ухоловском районе отремонтировали дорогу Ухолово — Богородицкое — Крещено Гаи протяженностью 12,6 километров, сообщил сайт регионального минтранса.

Подрядчик снял старое покрытие, уложил асфальт, установил две остановки, 85 дорожных знаков, 385 погонных метров барьерного ограждения, отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины, нанесли разметка.

«Претензий к качеству ремонта у заказчика — ГКУ РО „Дирекция дорог Рязанской области“ — нет. Работы выполнены в срок, предусмотренный контрактом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожные работы в регионе находятся на завершающей стадии. В Рязанской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» улоили 1,4 млн квадратных метров нового асфальта, что составляет 86,4% от всего объема, запланированного на 2020 год.