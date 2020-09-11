В Рязанской области теплоход со 131 человеком на борту сел на мель
Инцидент произошел накануне днем.
Теплоход «Бородино», на борту которого был 131 человек, сел на мель на реке Ока в Касимовском районе Рязанской области, сообщили
Инцидент произошел днем в четверг, 10 сентября. На бору находилось 131 человек, включая 89 пассажиров, из них шесть детей.
По предварительным данным, пострадавших нет, а судно не получило повреждения.
В пятницу, 11 сентября, на место прибыл буксир для снятия теплохода с мели.
Отмечается, что судно принадлежит частному предпринимателю.