В Рязани началась прививочная кампания против гриппа и ОРВИ

В Рязани стартовала прививочная кампания против сезонного гриппа и ОРВИ. Об этом сообщила
В регион поступила первая партия вакцин «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых и «Совигрипп» и «Ультрикс» для детей.
По данным ведомства, состав вакцин в текущем эпидсезоне полностью обновлен. По рекомендации ВОЗ включены штаммы вирусов гриппа, ранее длительно не циркулирующие, в связи с чем, иммунитет к данным штаммам у населения утрачен.
«Наиболее эффективным методом защиты от гриппа является вакцинация, которая проводится ежегодно в предэпидемический период — сентябрь и октябрь месяцы. Она позволяет значительно снизить уровень заболеваемости, предотвратить тяжелые осложнения и летальные исходы от этой инфекции», — говорится в сообщении.
Вакцинацию рекомендуют всем группам населения, но особенно лицам из групп риска:
- детям до шести месяцев;
- детям, посещающим дошкольные учреждения образования;
- учащимся 1-11 классов;
- студентам высших и средних профессиональных образовательных учреждений;
- работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, сферы обслуживания;
- взрослым старше 60 лет;
- лицам, подлежащим призыву на военную службу;
- лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечнососудистой системы, болезнями почек, метаболическими нарушениями и ожирением.
Данным категориям населения прививки делают в государственных медицинских организациях бесплатно.