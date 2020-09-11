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В Рязани началась прививочная кампания против гриппа и ОРВИ
В регион поступила первая партия вакцин.

В Рязани стартовала прививочная кампания против сезонного гриппа и ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В регион поступила первая партия вакцин «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых и «Совигрипп» и «Ультрикс» для детей.

По данным ведомства, состав вакцин в текущем эпидсезоне полностью обновлен. По рекомендации ВОЗ включены штаммы вирусов гриппа, ранее длительно не циркулирующие, в связи с чем, иммунитет к данным штаммам у населения утрачен.

«Наиболее эффективным методом защиты от гриппа является вакцинация, которая проводится ежегодно в предэпидемический период — сентябрь и октябрь месяцы. Она позволяет значительно снизить уровень заболеваемости, предотвратить тяжелые осложнения и летальные исходы от этой инфекции», — говорится в сообщении.

Вакцинацию рекомендуют всем группам населения, но особенно лицам из групп риска:

  • детям до шести месяцев;
  • детям, посещающим дошкольные учреждения образования;
  • учащимся 1-11 классов;
  • студентам высших и средних профессиональных образовательных учреждений;
  • работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, сферы обслуживания;
  • взрослым старше 60 лет;
  • лицам, подлежащим призыву на военную службу;
  • лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечнососудистой системы, болезнями почек, метаболическими нарушениями и ожирением.

Данным категориям населения прививки делают в государственных медицинских организациях бесплатно.