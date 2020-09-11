Рязань получит 50 «новых» автобусов из Москвы

Осенью 2020 года Рязань должна получить еще 50 автобусов из Москвы.

Рязань получит 50 «новых» автобусов из Москвы. Об этом редакции стало известно из собственных источников.

По словам собеседника, автобусы в хорошем состоянии, им менее 10 лет.

Столица переходит на электробусы, поэтому стало возможным отправить автобусы в соседние регионы.

Первые пять автобусов приедут в Рязань уже на этой неделе.

Автобусы будут обслуживать муниципальные маршруты.

Фото Thomas