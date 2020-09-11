В российских магазинах предложили ввести двойные ценники

Задумка заключается в том, чтобы на них указывалась не только стоимость товара, но и вес или объем продукта.

Союз потребителей России предложил ввести в российских магазинах новые ценники. С такой идеей организация обратилась в Минпромторг, пишут « Известия ».

Задумка заключается в том, чтобы на них указывалась не только стоимость товара, но и вес или объем продукта.

«По идее, это не позволит производителям, например, разливать 950 миллилитров молока в литровый пакет за обычную цену», — говорится в сообщении.

Кроме того, двойные ценники помогут потребителям сравнивать стоимость товаров, не прибегая к математическим расчетам.

В Минпромторге отметили, что эта инициатива «перегрузит» ценники лишней информацией, а продавцы начнут «применять сокращения или изменять шрифт для экономии места». При этом, если такая потребность существует, продавцы сами придут к такому решению. И, отмечают «Известия», некоторые ретейлеры уже используют двойные ценники.

Согласование проекта правил розничной торговли еще не завершилось. Предложение также будет представлено деловому сообществу в рамках обсуждения документа.