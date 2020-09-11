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В России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права
Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

В России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. Новые правила вступят в силу с 1 апреля 2021 года, передает РИА Новости.

Одно из изменений — отмена практического экзамена на площадке для водителей легковых, грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств. «Площадка» для мотоциклов, мопедов и квадроциклов и трициклов сохранится.

Помимо этого, в некоторые экзамены будут добавлены некоторые новые упражнения, например, экстренное торможение. Кроме того, в машине во время экзамена в ГИБДД будет иметь право находиться представитель автошколы или другой кандидат в водители.

Будут также ужесточены некоторые правила экзамена: использование телефона во время экзамена или непристегнутый ремень безопасности будут являться основанием для прекращения экзамена.