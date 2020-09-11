Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пт, 11
12°
Сб, 12
16°
Вс, 13
18°
ЦБ USD 74.89 -0.64 12/09
ЦБ EUR 88.68 -0.62 12/09
Нал. USD 74.67 / 76.5 16:36
Нал. EUR 88.5 / 89.22 16:36
Новости
Коронавирус
Публикации
Пыль и прибыль. Кому выгоден миф об убыточности рязанского «Водоканала...
После того, как околополитические страсти утихнут, обсу...
2 часа назад
319
Рязанские «Теплосети» стали участником пилотного проекта по автоматиза...
В пилотном проекте участвуют четыре ЦТП — объекта МУП «...
9 сентября 17:14
3 538
Партия «Новые люди» обогнала конкурентов и презентовала «Новую Оку»
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, на предстоящих выбора...
7 сентября 10:50
7 923
Почему нужно голосовать за «Партию роста»
Председатель «Партии роста» Борис Титов рассказал, поче...
7 сентября 09:34
7 015
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Общественной палате Рязани создали восемь комиссий
На заседании выбрали их председателей.

В пятницу, 11 сентября, прошло заседание Общественной палаты Рязани. На нем обсудили внесение изменений в регламент Общественной палаты, определили количество комиссий и избрали их председателей.

По основным направлениям деятельности создали восемь комиссий. Их председателями стали:

  • Комиссия по вопросам соцзащиты населения и доступности городской среды — директор «Ресурсного центра «Навигатор будущего» Наталья Барышова;
  • Комиссия по вопросам образования и культуры — народный учитель России, Почетный гражданин Рязани, учитель французского языка школы №34 Екатерина Филиппова;
  • Комиссия по вопросам охраны окружающей среды — президент правления регионального отделения «Центра экологической политики и культуры» Виолетта Черная;
  • Комиссия по гармонизации межнациональных отношений и взаимодействию с общественными объединениями — председатель «Межнациональной ассоциации «Мы разные, и мы вместе» Людмила Захарова;
  • Комиссия по сохранению историко-культурного наследия и созданию комфортной городской среды — зампредседателя регионального отделения «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» Игорь Кочетков;
  • Комиссия по молодежной политике, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию — руководитель городского волонтерского центра Юрий Пинигин;
  • Комиссия по развитию экономики и предпринимательства — председатель Ассоциации предпринимателей области Павел Яковлев;
  • Комиссия по местному самоуправлению, местным инициативам и городскому хозяйству — сопредседатель ассоциации органов ТОС области Надежда Батрак.

Также на заседании обсуждили вопросы взаимодействия членов Общественной палаты с гордумой и администрацией, участие в решении актуальных вопросов жизни города и разработке Стратегии Рязани — 2030.