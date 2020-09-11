В Общественной палате Рязани создали восемь комиссий

На заседании выбрали их председателей.

В пятницу, 11 сентября, прошло заседание Общественной палаты Рязани. На нем обсудили внесение изменений в регламент Общественной палаты, определили количество комиссий и избрали их председателей.

По основным направлениям деятельности создали восемь комиссий. Их председателями стали:

Комиссия по вопросам соцзащиты населения и доступности городской среды — директор «Ресурсного центра «Навигатор будущего» Наталья Барышова;

Комиссия по вопросам образования и культуры — народный учитель России, Почетный гражданин Рязани, учитель французского языка школы №34 Екатерина Филиппова;

Комиссия по вопросам охраны окружающей среды — президент правления регионального отделения «Центра экологической политики и культуры» Виолетта Черная;

Комиссия по гармонизации межнациональных отношений и взаимодействию с общественными объединениями — председатель «Межнациональной ассоциации «Мы разные, и мы вместе» Людмила Захарова;

Комиссия по сохранению историко-культурного наследия и созданию комфортной городской среды — зампредседателя регионального отделения «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» Игорь Кочетков;

Комиссия по молодежной политике, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию — руководитель городского волонтерского центра Юрий Пинигин;

Комиссия по развитию экономики и предпринимательства — председатель Ассоциации предпринимателей области Павел Яковлев;

Комиссия по местному самоуправлению, местным инициативам и городскому хозяйству — сопредседатель ассоциации органов ТОС области Надежда Батрак.

Также на заседании обсуждили вопросы взаимодействия членов Общественной палаты с гордумой и администрацией, участие в решении актуальных вопросов жизни города и разработке Стратегии Рязани — 2030.