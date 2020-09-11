В Михайловском районе «запретили» рыбачить

По данным СМИ, табличку поставил региональный минсельхоз.

У пруда в селе Ижеславль Михайловского района появилось объявление «Рыбалка запрещена», сообщила ГТРК « Ока ».

По словам местных жителей, на водоем приезжали люди из других городов, так как в нем находится много рыбы. В конце августа возле водного объекта появился предупреждающий щит, на котором указыается, что штраф за рыбалку до 300 тысяч рублей или лишение свободы до 2-х лет.

По данным СМИ, табличку поставил региональный минсельхоз. Однако официальной информации об этом нет.