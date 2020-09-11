В Касимове задержан депутат Сучков
По данным СМИ, за Сучковым домой приехали следователи.
В Касимове задержали депутата местной городской думы Александр Сучков. Об этом пишет «
По данным СМИ, за Сучковым домой приехали следователи регуправления СК России в сопровождении сотрудников ФСБ.
Депутата доставили в Рязань на допрос.
45-летнему Сучкову вменяется растрата муниципального имущества.
Отмечается, что он до августа работал наемным директором предприятия «Касимовсервис».
На эту должность его назначил глава администрации Касимова Игорь Авдеев.