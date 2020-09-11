В Касимове задержан депутат Сучков

По данным СМИ, за Сучковым домой приехали следователи.

В Касимове задержали депутата местной городской думы Александр Сучков. Об этом пишет « Новая газета ».

По данным СМИ, за Сучковым домой приехали следователи регуправления СК России в сопровождении сотрудников ФСБ.

Депутата доставили в Рязань на допрос.

45-летнему Сучкову вменяется растрата муниципального имущества.

Отмечается, что он до августа работал наемным директором предприятия «Касимовсервис».

На эту должность его назначил глава администрации Касимова Игорь Авдеев.