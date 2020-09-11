В Госдуме предложили сделать скидку на интернет школьникам, учащимся дома

Такое письмо на имя главы Минкомсвязи Максута Шадаева направил депутат Иван Сухарев.

В Госдуме предложили сделать 50-процентную скидку на интернет школьникам, которые из-за коронавируса вынуждены учиться дома. Такое письмо на имя главы Минкомсвязи Максута Шадаева направил депутат Иван Сухарев, передает RT .

Он напомнил, что в некоторых регионах школьников и студентов снова перевели на «удаленку» из-за эпидемиологической обстановки. При этом их семьи оплачивают интернет, то есть берут на себя расходы по организации дистанционного обучения.

Сухарев попросил рассмотреть возможность компенсировать из федерального бюджета расходы на оплату интернета — сделать скидку в 50% от тарифа, но не более 500 рублей в месяц.