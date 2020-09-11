В четырех районах Рязанской области уничтожили поля с коноплей
Участковые выявили заросли в Милославском, Захаровском, Путятинском и Старожиловском районах.
В четырех районах Рязанской области уничтожили поля с коноплей на общей площади 1000 квадратных метров, сообщила
Участковые выявили заросли в Милославском, Захаровском, Путятинском и Старожиловском районах.
В Захаровском районе площадь составила 600 квадратных метров.
Коноплю уничтожили для «устранения возможности заготовки наркотиков».
В пресс-службе полиции отметили, что обследование территорий продолжат.