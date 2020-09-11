В центре Рязани появилось граффити с Данилой Багровым

Граффити украшает стену дома №72 по Первомайскому проспекту.

В Рязани появилось граффити с героем фильма «Брат» Данилой Багровым. Художник изобразили Данилу с обрезом на плече на фоне дымящегося предприятия. Дополняет образ самая цитируемая фраза фильма «Сила в правде». Граффити украшает стену дома №72 по Первомайскому проспекту (офис партии «За правду»).

За комментарием «почему изображение появилось на здании» редакция обратилась к главе регионального отделения партии Григорию Парсентьеву.

«Изображение стало ответом на действие петербургских чиновников, закрасивших вслед за граффити с Иосифом Бродским портрет Данилы Багрова», — рассказал Григорий Парсентьев.

«Мы, в качестве своеобразного ответа питерским чиновникам, решили воспроизвести в Рязани этот уже не просто художественный образ, но национальный символ. У нас в партии много людей именно поколения „Брата“, 1975 года рождения, и персонаж, созданный Алексеем Балабановым и Сергеем Бодровым — для нас действительно, свой, родной, близкий», — добавил глава реготделения.