Умерший после ранения в Сирии рязанский курсант месяц не дожил до 25-летия

Его похоронили на Новогражданском кладбище в Рязани.

Умерший после ранения в Сирии рязанский курсант Михаил Мильшин месяц не дожил до 25-летия, передает Орелград .

Известно, что это была не первая командировка в Сирию для Мильшина: он летал туда трижды. С августа 2017 года мужчина был курсантом батальона высшего образования специального назначения Рязанского училища ВДВ.

В Сирии он «в ходе учебы практиковался в выполнении специальных задач в качестве переводчика с арабского языка». В 2018 году указом Владимира Путина его наградили медалью «За отвагу».

Напомним, сержант умер в госпитале имени Бурденко в Москве после ранения, которое получил 18 августа около сирийского Дейр эз-Зора, где взорвали бомбу. 9 сентября, Михаила Мильшина похоронили на Новогражданском кладбище в Рязани.