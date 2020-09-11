Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО

По словам сотрудников СИЗО № 5, артист не ведет себя вызывающе.

Сокамерники Михаила Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Еву Меркачеву.

По словам сотрудников СИЗО № 5, артист не ведет себя вызывающе.

Правозащитница отметила, что Ефремов в апелляции должен заявить свою четкую позицию, потому что люди хотят увидеть, что он покаялся. По мнению Меркачевой, в таком случае есть шанс, что артисту снизят срок и заменят колонию общего режима на колонию-поселение.

Напомним, во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы вынес приговор актеру Михаилу Ефремову, который устроил смертельное ДТП в столице.

Артиста признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Авария произошла 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Ефремова врезался в курьерский грузовик, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Актер был пьян, позже в его крови нашли наркотики.

От полученных травм Захаров скончался. Артист посвятил рязанцу стихотворение и прочитал его в суде. После нескольких попыток адвокатов доказать, что за рулем был не Ефремов, тот признал вину.