Севший на мель под Рязанью теплоход продолжил маршрут
Теплоход сняли с мели.
Теплоход «Бородино», который сел на мель на Оке под Рязанью, вернулся на маршрут. Об этом пишет
«Теплоход сняли с мели, он поплыл в сопровождении буксира по намеченному маршруту. Он плыл по маршруту Москва — Муром», — говортся в сообщении.
Ранее сообщалось, что теплоход «Бородино», на борту которого был 131 человек, сел на мель на реке Ока в Касимовском районе Рязанской области. По предварительным данным, пострадавших нет, а судно не получило повреждения.
Туристы рассказали, что их не оповещали о произошедшем. Из-за этого на борту паниковали люди.
Власти отреагировали на произошедшее.