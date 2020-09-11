Севший на мель под Рязанью теплоход продолжил маршрут

Теплоход сняли с мели.

Теплоход «Бородино», который сел на мель на Оке под Рязанью, вернулся на маршрут. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МЧС по Рязанской области.

«Теплоход сняли с мели, он поплыл в сопровождении буксира по намеченному маршруту. Он плыл по маршруту Москва — Муром», — говортся в сообщении.

Ранее сообщалось, что теплоход «Бородино», на борту которого был 131 человек, сел на мель на реке Ока в Касимовском районе Рязанской области. По предварительным данным, пострадавших нет, а судно не получило повреждения.

Туристы рассказали, что их не оповещали о произошедшем. Из-за этого на борту паниковали люди.

Власти отреагировали на произошедшее.