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Власти отреагировали на инцидент с севшим на мель теплоходом в Рязанской области
Теплоход «Бородино» вышел за пределы судового хода и сел на мель.

Рязанские власти отреагировал на инцидент с севшим на мель теплоходом на Оке в Касимовском районе. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнили в минтрансе региона, теплоход «Бородино» вышел за пределы судового хода и сел на мель.

Рязанский линейный отдел МВД России на транспорте начал проверку после инцидента.

«Весной этого года руководством канала им. Москвы было принято решение навигацию по Оке для туристических теплоходов запретить. То есть были демонтированы причалы, пристани. Откуда взялся теплоход, надо разбираться. Сейчас глубина Оки такая, что не позволяет таких вещей», — отметил глава Касимовского района Герман Боков.

Согласно данным из открытых источников, теплоход принадлежит судоходной компании «Белый лебедь».

Ранее сообщалось, что теплоход «Бородино», на борту которого был 131 человек, сел на мель на реке Ока в Касимовском районе Рязанской области. По предварительным данным, пострадавших нет, а судно не получило повреждения.

Туристы рассказали, что их не оповещали о произошедшем. Из-за этого на борту паниковали люди.