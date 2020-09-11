Рязанка предстанет перед судом за гибель племянника, выпавшего из окна

Мальчик выпал из окна 6 этажа.

Рязанка предстанет перед судом за гибель двухлетнего племянника. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что днем 24 июня 27-летняя женщина была в квартире с ребенком и открыла окно. Когда мальчик остался в комнате без присмотра, он по дивану забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Сетка провалилась, ребенок упал с шестого этажа. От полученных травм он скончался в больнице.

В отношении рязанки возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК. Материалы передали прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего судебного разбирательства.