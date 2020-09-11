Рязанец показал, как убил собутыльника

Один из собутыльников ударил другого пять раз ножом.

Рязанец показал, как убил собутыльника. Кадры следственного эксперимента опубликовал телеканал «Город».

Убийство произошло около 23:30 около дома №2 на улице Молодежной. Двое мужчин находились в пьяном состоянии, между ними произошла ссора, которая переросла в драку.

Один из собутыльников ударил другого пять раз ножом в область головы и тела.

Пострадал местный житель 1977 года рождения. Он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.