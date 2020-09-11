Рязанец лишился «Форда» из-за залога банку

Чтобы получить арестованное имущество, необходимо погасить накопившуюся задолженность в полном объеме.

В пятницу, 11 сентября, во время рейда у рязанца арестовали Ford Mondeo, который находился в залоге у банка. Об этом сообщила пресс-служба УФССП.

Известно, что долг мужчины копился с марта 2018 года и составил 282 тысячи 569 рублей. Предварительно автомобиль оценили в 280 тысяч. После оформления всех документов машину передали должнику на хранение без права пользования.

Чтобы получить арестованное имущество, необходимо погасить накопившуюся задолженность в полном объеме.