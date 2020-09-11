Рязанцы почтили память ленинградцев в 79-ю годовщину начала блокады

Церемония началась с минуты молчания.

В пятницу, 11 сентября, рязанцы принесли цветы к мемориалу на Скорбященском кладбище в честь 79-й годовщины начала блокады Ленинграда. Почтить память погибших пришли ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Рязани блокадники, глава администрации Елена Сорокина, зампредседателя правительства Рязанской области Анна Рослякова, глава Рязани Юлия Рокотянская и другие представители власти.

Также на кладбище прибыли члены байкерского клуба из Санкт-Петербурга «Ночные охотники» и приехавшие вместе с ними блокадники. Почтить память погибших пришел и Юрий Кляус, который был эвакуирован из Ленинграда в детский дом в Рязанской области.

«Спасибо вашим предкам, тем, кто продлил нам жизнь. Мне было на тот момент всего 9 лет и ваши земляки приютили меня в детском доме. Большая человеческая благодарность им за это и за то, что спасли сотни тысяч жизней наших малышей ленинградцев», — поблагодарил Юрий Кляус.

С собой блокадники привезли капсулу с землей из Невского воинского кладбища «Журавли». Ее заложили в основание памятника.

Церемония началась с минуты молчания, затем прозвучали оружейные залпы. После этого началось возложение цветов.

Справка

Военная блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась до 27 января 1944 года. За годы блокады погибли от 600 тысяч до полутора миллиона человек. В память о погибших на Скорбященском кладбище в Рязани установили мемориал ленинградцам-блокадникам. Фамилии умерших высечены на плитах, расположенных справа и слева от мемориала. На его территории находятся могилы более чем двух тысяч солдат.