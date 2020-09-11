Рязанцев предупредили об усилении ветра

Жителям города напомнили, что из-за ветра возможно падение шатких конструкций, деревьев, а также повреждение линий электропередачи.

В пятницу, 11 сентября, рязанцев предупредили об ухудшении погоды. По данным синоптиков, днем 11 сентября ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду.

Жителям города напомнили, что из-за ветра возможно падение шатких конструкций, деревьев, а также повреждение линий электропередачи. Пешеходам следует быть осторожными, а водителям аккуратнее на дорогах и соблюдать ПДД.