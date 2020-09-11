Рязанцев предупредили об отключении телерадиовещания

Его отключат из-за технических работ на станции.

Рязанцев предупредили об отключении телерадиовещания из-за технических работ на станции. Их проведут с 15 по 18 сентября с 10 до 17 часов, сообщил минтерпол.

Отмечается, что в зависимости от погодных условий возможны изменения времени начала и окончания работ.

«Во время отключения телевизионных передающих средств сигналы телепрограмм без перерыва будут подаваться по штатной схеме в сети кабельных операторов», — говорится в сообщении.