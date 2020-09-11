Рязанца осудят за две кражи и ограбление

Уголовное дело передали в суд.

25-летнего рязанца осудят за две кражи и ограбление. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что в мае 2019 года подозреваемый разобрал часть кирпичной крыши гаража на улице Белякова, ночью забрался туда и забрал сварочный аппарат, перфоратор и две ручные электрические углошлифовальные машины.

В марте 2020 года мужчина пролез через забор дома на 1-ом Базарном проезде и, взломав замок, прошел на террасу, откуда вынес мотокультиватор.

Обе кражи подозреваемый совершил без свидетелей, следов не оставил. Однако полицейские узнали, что украденные инструменты продали. Им удалось установить личность злоумышленника, его задержали.

Позже выяснилось, что в июне 2020 года этот рязанец ограбил случайного занкомого на Народном Бульваре. Он избил потерпевшего и сорвал с его шеи золотую цепь стоимостью более 39 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158, части 3 статьи 158, части 2 статьи 161 УК. Материалы направили в суд.