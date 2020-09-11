После ДТП с маршруткой в Рязани в мэрии провели совещание с перевозчиками

Руководству организаций рассказали о необходимости оперативно провести инструктажи со всеми водителями по соблюдению ПДД, режима труда и отдыха.

После ДТП с маршруткой, которое произошло на Московском шоссе, в мэрии провели совещание с перевозчиками, сообщила п ресс-служба горадмнистрации.

На встрече руководству организаций рассказали о необходимости оперативно провести инструктажи со всеми водителями по соблюдению ПДД, режима труда и отдыха.

Начальник управления транспорта администрации города Андрей Михно подчеркнул, что за соблюдением скоростного режима и дисциплины в целом на общественном транспорте при перевозке пассажиров будет усилен контроль.

Также речь шла о культуре обслуживания граждан, недопущении высадки несовершеннолетних пассажиров, необходимости оказывать содействие инвалидам и маломобильным пассажирам при посадке и высадке.