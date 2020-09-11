После ДТП с маршруткой в Рязани в мэрии провели совещание с перевозчиками
Руководству организаций рассказали о необходимости оперативно провести инструктажи со всеми водителями по соблюдению ПДД, режима труда и отдыха.
После ДТП с маршруткой, которое произошло на Московском шоссе, в мэрии провели совещание с перевозчиками, сообщила п
На встрече руководству организаций рассказали о необходимости оперативно провести инструктажи со всеми водителями по соблюдению ПДД, режима труда и отдыха.
Начальник управления транспорта администрации города Андрей Михно подчеркнул, что за соблюдением скоростного режима и дисциплины в целом на общественном транспорте при перевозке пассажиров будет усилен контроль.
Также речь шла о культуре обслуживания граждан, недопущении высадки несовершеннолетних пассажиров, необходимости оказывать содействие инвалидам и маломобильным пассажирам при посадке и высадке.Напомним, вечером 10 сентября на Московском шоссе Chevrolet Aveo столкнулась с маршруткой №50. В результате травмы получили водитель Chevrolet и шестеро пассажирок маршрутки в возрасте 42, 27, 35, 51, 26 и 53 лет.