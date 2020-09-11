Почти половина россиян не планирует прививаться от коронавируса

Отмечается, что участие в опросе приняли 9 тысяч человек.

45,6% россиян не планирует прививаться от коронавируса. Такое исследование провела дирекция по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), передает РБК.

Отмечается, что участие в опросе приняли 9 тысяч человек из разных субъектов России в возрасте от 18 до 75 лет.

Согласно обнародованным данным, в случае появления вакцины от коронавируса, сделать прививку сразу готовы 13,2% опрошенных, 45,6% не планируют прививаться вообще, а 18,6% хотят подождать с решением до следующего года.