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«Почта России» рассказала о графике доставки пенсий в сентябре
Выплаты будут осуществляться с 3 по 23 сентября.

В сентябре почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом согласно графику. Выплаты будут осуществляться с 3 по 23 сентября, сообщили в пресс-службе компании.

«Почта России Рязанской области делает все возможное, чтобы жители региона могли оставаться дома в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Спектр услуг, оказываемых рязанскими почтальонами, максимально адаптирован под потребности наших клиентов», — отметил директор УФПС Рязанской области.

Жители Рязанской области могут оставить заявку своему почтальону на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи, а также произвести оплату коммунальных услуг у почтальонов, оборудованных мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ).

С его помощью можно произвести платежи за услуги ЖКХ, связи, а также воспользоваться услугами Почты России, например, оформить подписку на периодические издания. Этот сервис прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: прием платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.

Кроме того, сотрудники почты помогают жителям области подключить новые цифровые сервисы и услуги, которые позволят получать качественные почтовые услуги, не выходя из дома.

Почтальон предложит заполнить простую регистрационную форму, в которой клиент федерального оператора может поставить «галочки» напротив интересующих его сервисов. Среди предлагаемых услуг: использование простой электронной подписи, информирование о поступлении регистрируемого отправления при помощи email и sms, сервис получения электронных заказных писем, адресная информационная рассылка, а также автоматическое уведомление об изменении графика выплаты пенсий и пособий.

Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.