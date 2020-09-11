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Общественный транспорт в России хотят сделать бесплатным
Взамен предлагают сделать платным проезд по большинству дорог для всех водителей.

Введение бесплатного проезда в общественном транспорте может стать возможным к 2035 году. Об этом говорится в обновленном проекте транспортной стратегии Минтранса РФ, передает РБК.

«Бесплатный проезд в общественном транспорте можно будет ввести через 15 лет», — говорится в сообщении.

Однако взамен министерство предлагает сделать платным проезд по большинству дорог для всех водителей. Схема предусматривает, что с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со «всех категорий пользователей дорог», включая дорожную сеть городских агломераций.

Отмечается, что такие меры будут стимулировать отказ от личных автомобилей в крупных городах и использование общественного, немоторизированных и внеулочных транспортных средств.